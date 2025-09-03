RECIBÍ EL NEWSLETTER
AEROPUERTO DE CARRASCO

Un cubano de 43 años fue condenado a 5 meses de prisión por usar un pasaporte falso para ingresar a Uruguay

El 14 de julio, Migración detectó en el documento de viaje del extranjero que llegaba de Panamá el sello migratorio correspondiente a su salida del 10 de julio que estaba borrado.

focouy aeropuerto de carrasco .jpg

Un cubano de 43 años fue condenado a cinco meses de prisión por usar un pasaporte falso cuando intentó ingresar a Uruguay en julio a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El 14 de julio, personal de la Dirección Nacional de Migración de la terminal aérea detectó en el documento de viaje del ciudadano extranjero que llegaba en un vuelo proveniente de Panamá tenía el sello migratorio correspondiente a su salida del 10 de julio que estaba borrado y su ingreso al país había sido de manera irregular.

El cubano fue detenido y resultó condenado por el Juzgado de Ciudad de la Costa de 7º turno por un delito de uso de documento falso. Ahora, deberá cumplir con una pena de prisión, informó el Ministerio del Interior.

