RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un buque colisionó con un crucero y lo dejó parcialmente sumergido en el río Misisipi

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, indican las informaciones primarias.

crucero-hundido-misisipi-foto-afp

Un buque tanquero impactó este viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, por lo que varios pasajeros fueron rescatados de las aguas del río Misisipi, según reportes oficiales.

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, según reportes de prensa. Imágenes de la televisora local WDSU mostraron al crucero parcialmente sumergido, con algunos pasajeros en el agua.

De acuerdo con declaraciones del vicegobernador Billy Nungesser a esa cadena, al menos 12 personas fueron extraídas del agua y hay buzos trabajando en la zona.

Foto: Fiscalía de Paraguay. Expresidente Santiago Peña (izquierda) llegando a la Fiscalía General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.
Seguí leyendo

Fiscalía acusa a expresidente paraguayo Peña de liderar una asociación criminal por Ueno Bank

La operadora del crucero, American Cruise Lines, confirmó en un comunicado que su "crucero fluvial, American Heritage, sufrió una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans".

Agregó que trabaja en coordinación con la Guardia Costera y las autoridades locales.

"Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", añade el comunicado.

El vicegobernador dijo estar preocupado porque usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

"Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia. Se trata de un incidente en curso que aún está en desarrollo. El número de heridos y la causa de la colisión aún no se han confirmado" informó el Puerto de Nueva Orleans en una declaración a medios de prensa.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

La Mafilia, quién es quién en el grupo criminal que unió al Marconi con Villa española
CLAVE POLICIAL

La Mafilia, quién es quién en el grupo criminal que unió al Marconi con Villa española
centro de montevideo

Dos jóvenes se tiraron al pozo de aire de un hotel para escapar de la Policía: cayeron unos ocho metros
"GRAN ORIENTE" EN MONTEVIDEO

Un barco con más de 3.000 vehículos nuevos arribó al puerto; en diez meses se vendieron 65.000 cero kilómetro
CLAUDIA ROMERO

Presidenta del INAU cuestionó privación de libertad de las adolescentes que agredieron a Ripoll
MONTES DEL PLATA

Postergan cosecha de eucaliptos por presencia de cigüeña con nidos, en monte de Río Negro

Te puede interesar

Investigan tiroteo cerca de una plaza con juegos para niños; una persona fue atacada y quedaron impactos en un almacén
BARRIO MARCONI

Investigan tiroteo cerca de una plaza con juegos para niños; una persona fue atacada y quedaron impactos en un almacén
Detectan cocaína en bebé de siete meses: la Justicia dispuso que este y su hermano de nueve años queden bajo amparo de INAU
"INDICADORES DE RIESGO Y NEGLIGENCIA"

Detectan cocaína en bebé de siete meses: la Justicia dispuso que este y su hermano de nueve años queden bajo amparo de INAU
Ordenan cancelar todos los vuelos en EEUU por falla en telecomunicaciones
ESTADOS UNIDOS

Ordenan cancelar todos los vuelos en EEUU por "falla en telecomunicaciones"

Dejá tu comentario