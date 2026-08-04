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Calle Molinos de raffo

Ómnibus terminó incrustado en dos casas de Paso de las Duranas tras chocar con un auto estacionado y perder el control

El ómnibus circulaba sin pasaje por Molinos de Raffo cuando chocó y terminó sobre dos viviendas. No hubo heridos.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto chocado por el ómnibus.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto chocado por el ómnibus.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un ómnibus de transporte local se incrustó en dos casas del barrio Paso de las Duranas, sobre las 23:30 de este lunes, luego de chocar con un auto estacionado y despistar.

Según información a la que accedió Subrayado, el chofer circulaba sin pasaje —expreso— por Molinos de Raffo cuando chocó con un auto rojo que estaba estacionado. Según dijo, contabilizaba el dinero de la recaudación cuando ocurrió, en el cruce con Carlos María de Pena.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto chocado por el ómnibus.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto chocado por el ómnibus.

Producto del impacto, perdió el dominio del vehículo, cruzó la vereda y terminó incrustado en dos casas. En una de ellas vive una pareja y, en otra, un hombre mayor, pero todos se encontraban hacia el fondo de sus viviendas y no resultaron heridos.

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El chofer también resultó ileso.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Alba es vecina de la cuadra y contó los momentos posteriores al choque: “Yo estaba acostada arriba, en el dormitorio, y sentí como un trueno imponente. Me tiré de la cama, abrí la cortina y me encontré con este panorama tremendo. Llamé a mis hijos”.

Agregó que el chofer del ómnibus “embistió al auto rojo, lo subió a la vereda y chocó”. Pensó que el conductor se habría desmayado o circulaba mirando el celular. Las causas no han sido establecidas y serán determinadas luego del peritaje policial.

“Por suerte no pasó más nada”, valoró Alba.

La Policía trabajó en el lugar aún en la mañana de este martes. También la Policía Científica llegó al lugar para hacer un relevamiento de pericias.

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