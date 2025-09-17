RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Un condenado y tres imputados por la ola de robos en Castillos; continúa la investigación

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que se espera la detención de tres personas más, entre ellas un extranjero.

detenido-castillos-rocha-imputado

La Justicia condenó e imputó a cuatro de los delincuentes que azolaban la ciudad de Castillos, en el departamento de Rocha.

Uno de los hombres fue imputado por la presunta comisión de un delito de atentado agravado por el uso de arma impropia, en calidad de autor; como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por el plazo de 180 días.

Otro de ellos, fue imputado por la presunta comisión de dos delitos de hurto especialmente agravados en grado de tentativa.

soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija
Seguí leyendo

Soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija

El tercero, fue imputado por la presunta comisión de dos delitos de rapiña agravada, un delito de hurto especialmente agravado y tres delitos de receptación, todos en régimen de reiteración real, en calidad de autor. Cumplirá prisión preventiva por el plazo de 180 días.

El cuarto, fue condenado por la presunta comisión de un delito de hurto, dos delitos de fraude informático y un delito de agravio a la autoridad en concurrencia con un delito de lesiones personales, todos en reiteración real; cumplirá 20 meses de prisión efectiva.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los delincuentes, identificados por los pobladores, tenían en vilo a toda la sociedad. Tras la movilización de los pobladores, el comando de la Jefatura de Policía y la Fiscalía se reunieron, concluyendo con órdenes de detención.

Los individuos cometían hurtos, rapiñas, atentados contra la propiedad, entre otros delitos. Uno de ellos, fue detenido en los campos linderos de la ciudad, mientras que otro de ellos, se resistió al arresto y tomó a golpes de puño al efectivo policial. Ante esto, la policía que lo acompañaba efectuó disparos para detener la agresión.

Dialutto informó que se espera la detención de tres personas más, entre ellas un extranjero.

Temas de la nota

Lo más visto

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
PARA ESTE SÁBADO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

Te puede interesar

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
FLOR DE MAROÑAS

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
Foto: FocoUy
PRESIDENCIA

Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas

Dejá tu comentario