Un condenado y tres imputados por la ola de robos en Castillos; continúa la investigación

La Justicia condenó e imputó a cuatro de los delincuentes que azolaban la ciudad de Castillos , en el departamento de Rocha.

Uno de los hombres fue imputado por la presunta comisión de un delito de atentado agravado por el uso de arma impropia, en calidad de autor; como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por el plazo de 180 días.

Otro de ellos, fue imputado por la presunta comisión de dos delitos de hurto especialmente agravados en grado de tentativa.

Seguí leyendo Soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija

El tercero, fue imputado por la presunta comisión de dos delitos de rapiña agravada, un delito de hurto especialmente agravado y tres delitos de receptación, todos en régimen de reiteración real, en calidad de autor. Cumplirá prisión preventiva por el plazo de 180 días.

El cuarto, fue condenado por la presunta comisión de un delito de hurto, dos delitos de fraude informático y un delito de agravio a la autoridad en concurrencia con un delito de lesiones personales, todos en reiteración real; cumplirá 20 meses de prisión efectiva.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los delincuentes, identificados por los pobladores, tenían en vilo a toda la sociedad. Tras la movilización de los pobladores, el comando de la Jefatura de Policía y la Fiscalía se reunieron, concluyendo con órdenes de detención.

Los individuos cometían hurtos, rapiñas, atentados contra la propiedad, entre otros delitos. Uno de ellos, fue detenido en los campos linderos de la ciudad, mientras que otro de ellos, se resistió al arresto y tomó a golpes de puño al efectivo policial. Ante esto, la policía que lo acompañaba efectuó disparos para detener la agresión.

Dialutto informó que se espera la detención de tres personas más, entre ellas un extranjero.