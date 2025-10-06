Un condenado y tres imputados por el homicidio de un joven de 21 años en Minas

La Justicia condenó a un joven de 21 años e imputó a otros tres hombres de 19, 44 y 25 años tras un homicidio cometido el 1° de octubre pasado en la ciudad de Minas , Lavalleja. La víctima, de 21 años, fue acribillada a tiros.

La jueza Sylvia Recarey condenó al joven de 21 años como autor de un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos con un delito de lesiones graves agravadas. Este imputado, que acompañó a la víctima y le efectuó disparos de arma de fuego al presunto homicida, carece de antecedentes y cumplirá con 2 años y 6 meses de reclusión.

En tanto, fueron imputados un joven de 19 años –que estuvo internado con custodia policial– por porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, con un delito de disparo de arma de fuego y un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Un hombre de 44 años fue imputado por tráfico interno de armas y municiones, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y un delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego.

Por último, un joven de 25 años imputado por porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos con un delito de disparo y coautoría de homicidio agravado.

Los tres imputados cumplirán 180 días de prisión preventiva hasta que la justicia establezca la sentencia definitiva. La investigación está a cargo de la fiscal Beatriz Protesoni.

Subrayado informó la semana pasada que el crimen fue cometido en la última hora del martes en Curbelo Báez esquina España. Según investigaba entonces la policía local, a la víctima le habían baleado su casa, en el barrio Santos Garrido, y salió tras los autores, que lo balearon y le causaron la muerte.

El joven de 19 años que ahora fue imputado, ingresó ese día al hospital de Minas con heridas de bala en los brazos.

Asimismo, Protesoni había ordenado la detención del joven 21 años, quien ahora está en prisión preventiva.

En la escena los policías hallaron una pistola de calibre 22, un casco de moto, entre otras evidencias. Familiares de la víctima entregaron a las autoridades la moto que conducía la víctima, quien tenía dos antecedentes penales por encubrimiento, informó la Policía.

En tanto, el detenido y el herido, no tienen antecedentes. Sí fueron investigados en otras ocasiones.

La Policía Científica hizo un relevamiento en el lugar del hallazgo del cuerpo, así como también de la casa baleada. El 1° de octubre, a la primera escena, concurrieron la fiscal y autoridades de la Jefatura de Policía de Lavalleja.