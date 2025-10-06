Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"

"Estaba preparado para todo", dijo el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, tras decisión de la Corte Electoral de no suspenderle la ciudadanía y dijo que luego analizará la situación y algunas cosas que le "preocupan".

"Me preocupa cómo arrancó todo esto, cómo estamos, creo que no nos merecíamos estar en lo que estábamos, en particular yo ni ninguno de los muchachos. No es un tema de merecimiento de la Justicia. Lo cierto es que hasta ahora lleva un montón de meses y seguimos en temas", sostuvo y afirmó que para él fueron sometidos al escarnio público, tanto él como toda su familia.

"Hay hasta una fiscal sumariada, no nos olvidemos de eso", agregó respecto a Stella Alciaturi, la fiscal que pidió su imputación en un principio y que luego fue trasladada.

Sobre la votación de la Corte Electoral, que fue con un resultado cinco ministros frente a cuatro, sostuvo: "Sí me preocupa que según de que partido sea, hay cuatro que votan para un lado y cuatro que votan para otro, me preocupa un poco", afirmó.

