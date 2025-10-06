Un joven de 22 años fue condenado por el homicidio de un hombre de 43 hallado en una cuneta en Tala

Un joven de 22 años fue condenado por el homicidio de un hombre de 43, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes con una herida punzante en el tórax dentro de una cuneta en las calles 18 de Julio y Treinta y Tres en Tala, Canelones.

A.J.U.S. fue detenido el domingo de tarde en el marco de la investigación del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y en las últimas horas fue condenado a 8 años de cárcel por un delito de homicidio. Tenía antecedentes por receptación y violencia privada.

En las primeras actuaciones del caso, dos mayores y un adolescente habían sido detenidos e indagados, pero recuperaron su libertad.

La investigación de la Policía logró establecer que el hombre hallado muerto había estado una hora antes en la comisaría de la localidad por conducir alcoholizado y terminar en la banquina de la ruta 7. Los efectivos le habían retenido el vehículo, retirado la libreta y lo condujeron hasta la dependencia policial, de donde se retiró por sus propios medios.

