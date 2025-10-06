RECIBÍ EL NEWSLETTER

No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente

La Corte Electoral se reunió este lunes para tratar la situación del intendente de Soriano, imputado por delitos como peculado, tráfico de influencia y cohecho.

La Corte Electoral resolvió archivar la solicitud y no suspender la ciudadanía de Guillermo Besozzi, por lo que puede continuar ejerciendo como intendente de Soriano.

Los ministros de la Corte Electoral se reunieron este lunes para resolver sobre Besozzi, imputado en marzo por delitos de peculado, tráfico de influencia, cohecho simple, y cohecho calificado, en un caso que investiga maniobras contra la administración pública en Soriano.

La resolución se dio en el entendido que no recibió una condena firme, sino que su caso está en pleno proceso de investigación previo al juicio, y que por el momento solo fue imputado.

Besozzi aseguró el sábado que aguarda "con mucha tranquilidad de conciencia" la resolución de la Corte Electoral y advirtió en ese momento: "Si de aquí en más a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, que a alguien se le ocurriera armar u orquestar algo y denunciar, se le podría sacar inmediatamente".

En desarrollo.

