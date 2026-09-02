RECIBÍ EL NEWSLETTER
24 MESES DE CÁRCEL

Un condenado por estafar a un hombre con el cuento del tío en Maldonado; le llevó más de 50.000 dólares

El delincuente fue condenado a 24 meses de prisión. La víctima recibió una llamada en la que falsamente se le informaba que un familiar directo había protagonizado un siniestro de tránsito y le pidieron dinero.

policia-fiscalia-maldonado-porton-patrullero

Un hombre fue estafado mediante el cuento del tío en el departamento de Maldonado. La víctima recibió una llamada en la que falsamente se le informaba que un familiar directo había protagonizado un siniestro de tránsito.

Se hicieron pasar por un abogado y junto a otras personas realizaron una maniobra por la que entregó más de 50.000 dólares, indicó el abogado de la víctima, Sebastián Serrón Bon. El dinero no ha podido ser recuperado.

Por este caso, un delincuente fue condenado a 24 meses de prisión. El abogado destacó el trabajo de la Fiscalía de Maldonado de 3º turno, a cargo de la fiscal Ana Roses, y del Departamento de Estafas de la Policía de Maldonado.

Foto: Ministerio del Interior.
Seguí leyendo

La Policía destruyó más de dos toneladas de drogas incautadas durante operativos en 2025

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
Robo en vehículos

Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Primavera "complicada para el turismo y el agro", temperaturas de verano y tormentas "cada vez más frecuentes"
MONTEVIDEO

Investigan como intento de femicidio agresión en Facultad de Medicina; el vínculo era "netamente de estudiantes"

Te puede interesar

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario video
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
Consejo de la Facultad de Medicina ordenó un sumario por el intento de femicidio en sus instalaciones
LA DECLARACIÓN DEL CONSEJO

Consejo de la Facultad de Medicina ordenó un sumario por el intento de femicidio en sus instalaciones
Movilización de estudiantes de Medicina en la plaza 1 de Mayo.  video
Sociedad

Paro y movilización de estudiantes de Medicina tras intento de femicidio a una compañera por parte de alumno

Dejá tu comentario