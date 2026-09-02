Un condenado por estafar a un hombre con el cuento del tío en Maldonado; le llevó más de 50.000 dólares

Un hombre fue estafado mediante el cuento del tío en el departamento de Maldonado. La víctima recibió una llamada en la que falsamente se le informaba que un familiar directo había protagonizado un siniestro de tránsito.

Se hicieron pasar por un abogado y junto a otras personas realizaron una maniobra por la que entregó más de 50.000 dólares, indicó el abogado de la víctima, Sebastián Serrón Bon. El dinero no ha podido ser recuperado.

Por este caso, un delincuente fue condenado a 24 meses de prisión. El abogado destacó el trabajo de la Fiscalía de Maldonado de 3º turno, a cargo de la fiscal Ana Roses, y del Departamento de Estafas de la Policía de Maldonado.