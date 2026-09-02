Un motociclista murió tras ser embestido por una camioneta con tráiler cuando intentaba ingresar a la ruta 6

Un hombre de 32 años murió tras ser embestido por una camioneta con tráiler, cuando intentaba ingresar en moto a la ruta 6, a la altura del kilómetro 27,700, en el departamento de Canelones.

Como consecuencia del choque, el motociclista murió en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, de 40 años, resultó ileso y el control de alcoholemia dio resultado cero.

En el siniestro de tránsito fatal, del que se investigan las causas, trabajó personal de la seccional 6 de Sauce y de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena.

La Fiscalía de Toledo dispuso el relevamiento de cámaras y testigos y la pericia de ambos vehículos, entre otras actuaciones.

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