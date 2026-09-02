La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, estuvo presente este miércoles en el Consejo de la Facultad de Medicina, donde se trató el intento de femicidio dentro de un edificio de la institución.
Ministra de Salud estuvo en el Consejo de Facultad de Medicina tras intento de femicidio: "No se pueden naturalizar"
"Este es un problema muy grave que tiene la sociedad, que tiene el Uruguay", indicó la ministra Cristina Lustemberg.
"Este es un problema muy grave que tiene la sociedad, que tiene el Uruguay, que nos tiene que ayudar a quienes tenemos responsabilidades a accionar y fortalecer los mecanismos de respuesta, por parte del Estado. Las situaciones de violencia basada en género no se pueden naturalizar", indicó la ministra.
Además, señaló que hay que "incorporar a los varones a trabajar" en esta problemática que sufren las mujeres.
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