Consejo de la Facultad de Medicina ordenó un sumario por el intento de femicidio en sus instalaciones

El Consejo de la Facultad de Medicina declaró este miércoles su repudio "con el mayor de los énfasis" al intento de femicidio de un estudiante de 19 años hacia su compañera de la misma edad. En ese marco, iniciarán un sumario para investigar las circunstancias internas que en las que se dio el hecho.

En el comunicado expresaron que se resolvió "decretar el sumario correspondiente y tomar las medidas de protección necesarias, al tiempo que seguir colaborando y poner a disposición de la justicia todos los elementos que se estimen convenientes para la aclaración de los hechos".

También cesaron actividades curriculares este miércoles, para que la comunidad educativa pueda concurrir a las actividades planteadas por el movimiento estudiantil, y solicitaron a docentes que en los próximos días las aulas se dispongan para reflexión al respecto de lo ocurrido.

El texto señala que se dispuso "decretar el cese de actividades curriculares por el resto del día de hoy, miércoles 2 de setiembre, correspondientes a todas las carreras de la Facultad de Medicina en todas sus sedes, para asistir a las instancias de reflexión y movilización organizadas por el movimiento estudiantil. Jueves 3 y viernes 4 de setiembre encomendar a todas las Unidades Académicas destinar sus espacios curriculares a trabajar aspectos relacionados con violencia basada en género, acoso y discriminación como forma de reflexión colectiva".

"Este hecho conmueve profundamente a la institución, al tiempo que nos llama a la solidaridad y cercanía con ella, su familia, sus amistades, compañeras y compañeros, así como nuestro más firme repudio a toda forma de violencia, especialmente aquellas basada en género", indica el comunicado, que surge luego de que el alumnado y los docentes, en movilización cuestionaran la respuesta institucional al hecho.

Además, hacen un llamado a "evitar la difusión innecesaria de imágenes o detalles de la agresión y la reiteración de relatos que puedan revictimizar a la estudiante o incrementar el impacto sobre quienes estuvieron presentes e involucrados en el hecho" y resolvieron "involucrar las Unidades Académicas de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Ocupacional así como todos los dispositivos de apoyo universitario en el acompañamiento de los y las estudiantes afectadas y el funcionariado que asistió y trabajó en el momento del hecho y las horas posteriores al mismo".

La Facultad de Medicina también convoca a un grupo de trabajo con el decano y distintos órdenes, así como delegados de las Unidades Académicas, para elevar un informe que proponga líneas de acción en este sentido.