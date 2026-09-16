Un carpincho quedó atrapado debajo de una casa contenedor: las dificultades de un rescate que resultó bien

La organización Fauna Libre rescató a un carpincho que estaba atrapado debajo de una casa de container cerca de Arroyo Solís.

Ruben García, de la organización, explicó que el animal se había "acurrucado hacia abajo" de la casa de container, y que "estaba un poco asustado porque tenía una pequeña herida superficial sobre la nariz, que se ve que fue con la persecución que tuvo".

Lo que se presume es que el animal llegó allí escapándose o de perros o de cazadores.

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"Lo que fue el rescate fue un poco tosco, por el hecho del lugar donde se había ubicado", indicó García. Para sacarlo, utilizaron "un lazo y una jaula trampa".

"Aparentemente era una hembra pinta que estaba preñada por la gordura que tenía, medía más de un metro de largo", detalló García.

Tras el rescate, fue liberada. "Llegó a la orilla, miró el agua, y cuando se sintió libre pegó el salto y chapuzón y desapareció", contó.

"Es un animalito en peligro por la caza, porque es un animal que lo consume mucha gente", señaló.

"El momento de la liberación es lo más lindo. Uno se siente conforme con lo que hace", dijo.