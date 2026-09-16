RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Un carpincho quedó atrapado debajo de una casa contenedor: las dificultades de un rescate que resultó bien

"Llegó a la orilla, miró el agua, y cuando se sintió libre pegó el salto y chapuzón y desapareció", contó.

rescate-carpincho

La organización Fauna Libre rescató a un carpincho que estaba atrapado debajo de una casa de container cerca de Arroyo Solís.

Ruben García, de la organización, explicó que el animal se había "acurrucado hacia abajo" de la casa de container, y que "estaba un poco asustado porque tenía una pequeña herida superficial sobre la nariz, que se ve que fue con la persecución que tuvo".

Lo que se presume es que el animal llegó allí escapándose o de perros o de cazadores.

los servicios minimos se estan cumpliendo, por ahora, con normalidad, afirmo director de anp en tcp
Seguí leyendo

"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP

"Lo que fue el rescate fue un poco tosco, por el hecho del lugar donde se había ubicado", indicó García. Para sacarlo, utilizaron "un lazo y una jaula trampa".

"Aparentemente era una hembra pinta que estaba preñada por la gordura que tenía, medía más de un metro de largo", detalló García.

Tras el rescate, fue liberada. "Llegó a la orilla, miró el agua, y cuando se sintió libre pegó el salto y chapuzón y desapareció", contó.

"Es un animalito en peligro por la caza, porque es un animal que lo consume mucha gente", señaló.

"El momento de la liberación es lo más lindo. Uno se siente conforme con lo que hace", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno
decretaron el "apagón analógico"

Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios
PROGRESO

Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Muy frío este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros
televisión

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará

Te puede interesar

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes video
CORDÓN

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes
Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad, afirmó director de ANP en TCP video
EMPRESA DEBE CONTROLAR Y NOTIFICAR A MTSS

"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP
Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos

Dejá tu comentario