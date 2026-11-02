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en marcos paz

Un cañón se disparó por accidente durante una recreación histórica en Argentina

Ocurrió durante una demostración frente al público en Marcos Paz, en la celebración de los 170 años de la Batalla de Villa Mayor. La descarga sorprendió a los participantes y no hubo heridos de gravedad.

La actividad conmemoraba los 170 años de la Batalla de Villa Mayor en Marcos Paz.

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Un cañón de fogueo se disparó de forma imprevista durante una recreación histórica realizada el fin de semana en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina.

La actividad conmemoraba los 170 años de la Batalla de Villa Mayor, un combate ocurrido en 1856. Durante una demostración sobre el funcionamiento del cañón y el procedimiento para cargarlo con un saquete de pólvora, se produjo una descarga accidental.

En las imágenes se observa a dos hombres y un niño vestidos de época. Mientras uno de los adultos explicaba el procedimiento, el otro manipulaba el cañón. De pronto, se produjo una explosión que lanzó una nube de humo directamente contra el hombre que estaba junto al arma.

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La fuerza de la descarga incluso le hizo perder el sombrero. El hombre se cubrió el rostro y se apartó rápidamente, mientras el humo cubría el lugar.

Pese al susto, el episodio no dejó heridos de gravedad entre los participantes ni el público. La jornada continuó con normalidad.

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