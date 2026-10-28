Apuntan a error humano en accidente de trenes en España: tras fallo informático ordenaron reanudar la marcha y uno impactó de atrás a otro

Un error humano provocó el accidente de trenes en España que este miércoles dejó a decenas de muertos y heridos tras impactar de atrás una formación con otra que estaba detenida.

El ministro de Transporte y Movilidad de España Óscar Puente explicó cómo y por qué ocurrió el fatal accidente, y todo indica que fue un error humano tras una falle del sistema informático de control.

Puente dijo que a las 08:30 de la mañana se produjo la falla informática que dejó al sistema sin control en línea.

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Tras esa falla el control de los trenes pasó a ser responsabilidad directa de los funcionarios que trabajan desde la terminal de Atocha, en Madrid.

El problema informático afectó a seis trenes que estaban en un tramo de 63 kilómetros en la línea más larga que va de Madrid a Sevilla. Tras la falla, los seis trenes se detienen y esperan instrucciones.

A las 08:36 (detalló el ministro) apenas seis minutos después de la falla informática, un operador le indica al tren de Renfe que reanude la marcha “a velocidad normal”. Estos trenes son de alta velocidad y alcanzan los 250 km/h.

El ministro explicó en rueda de prensa que nunca se debió dar la orden de retomar la marcha a velocidad normal porque por delante del tren de Renfe, a 25 kilómetros, estaba detenido el tren de Iryo.

La indicación correcta, que se le dio a los otros cinco trenes detenidos, es que retomaran la marcha pero a velocidad controlada, lo que se conoce como “marcha a la vista”, dijo el ministro. Esa velocidad no puede superar los 40 km/h y permite a los maquinistas frenar en caso de emergencia.

Lo que pasó entonces es que el tren de Renfe retoma la marcha a velocidad normal, y choca de atrás al tren de Iryo que estaba aún detenido, 25 kilómetros adelante.

“Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es realmente inverosímil”, dijo el ministro de Transporte ante la prensa.