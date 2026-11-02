Nubel Cisneros adelanta cómo estará el tiempo el próximo viernes, sábado y domingo, durante la visita del papa

Nubel Cisneros adelantó en Subrayado cómo estará el tiempo durante la visita del papa León XIV, que comienza este viernes 6 de noviembre y se extiende hasta el domingo 8 de tarde.

El viernes va a estar feo, con lluvias y posibles tormentas: “Se inicia el viernes complicado, tenemos lluvias, puede haber alguna tormenta. Lo bueno que tiene es que es de muy rápido pasaje. Esto significa que las condiciones se despejan hacia el sábado y domingo. Prácticamente vamos a tener muy poca nubosidad, bajan un poco las temperaturas”, dijo el meteorólogo de Subrayado, al asegurar que sábado y domino tendremos buen tiempo en todo el país.

Será entonces un fin de semana “a pleno sol, con temperaturas más bajas pero disfrutables”, aseguró.

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“Todo el país se despeja, con dos jornadas, sábado y domingo, a pleno Sol”, insistió Cisneros.

Esto estará precedido de un “veranillo” hasta el jueves, “que desencadena las lluvias y posibles tormentas del viernes”.

Pero como dijo, esto mejora de forma rápida, el mismo viernes de noche, al menos en Montevideo y el sur del país. En el norte el mal tiempo sigue hasta entrada la madrugada y la mañana del sábado.

Las actividades del papa son el viernes en Montevideo, el sábado en Paysandú de mañana y de tarde y de noche en Montevideo. El domingo es la misa en Florida, hasta la tarde, cuando viaja a Buenos Aires.