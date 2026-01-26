RECIBÍ EL NEWSLETTER
TREINTA Y TRES

Un camión despistó y volcó en ruta 8: sus ocupantes resultaron lesionados leve y el tránsito se canaliza

El camión quedó sobre la calzada en la ruta 8, a la altura del departamento de Treinta y Tres. Las causas del hecho están a determinar.

siniestro-camión-ruta-8

Camión despistó y volcó en ruta 8. El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, sobre las 16:40 horas, en el kilómetro 340, departamento de Treinta y Tres.

Los ocupantes del camión, conductor y acompañante, presentaron lesiones leves. Las causas del siniestro están a determinar.

El vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se canaliza por el tercer carril.

siniestro fatal en ruta 8: camion embistio a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
Seguí leyendo

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario