Un camión despistó y volcó en ruta 8: sus ocupantes resultaron lesionados leve y el tránsito se canaliza

Camión despistó y volcó en ruta 8. El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes, sobre las 16:40 horas, en el kilómetro 340, departamento de Treinta y Tres.

Los ocupantes del camión, conductor y acompañante, presentaron lesiones leves. Las causas del siniestro están a determinar.

El vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se canaliza por el tercer carril.

En desarrollo.

Temas de la nota camión

ruta 8