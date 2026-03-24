Gabriel Oddone: "Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento"

El ministro de Economía Gabriel Oddone fue consultado este martes en rueda de prensa sobre la situación de la economía actual en Uruguay , la restricción fiscal, el gasto, el precio del petróleo internacional y si es necesario, por todos estos temas, hacer “un retoque” o “ajuste fiscal”.

Respondió que no: “El ajuste fiscal está procesado y está incluido en la ley de presupuesto que promovimos y que fue aprobada por el Parlamento el año pasado. Nosotros estamos siguiendo con detenimiento son la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal durante este año pero por ahora simplemente estamos vigilantes a ese proceso”.

Sobre la economía adelantó que en las próximas horas se conocerá el último dato del producto interno bruto (PIB) y al respecto agregó: “Creemos que estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, pero con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado”.

Consultado sobre la necesidad de recortar el gasto público, Oddone respondió: “Es una discusión que hay que mirarla con cuidado, pero no me pronuncio sobre ese tema por ahora”.

Y sobre el precio del petróleo internacional que de 70 dólares pasó a más de 100 por la guerra en Oriente Medio, dijo. “Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control como el precio de los combustibles, todavía no tenemos una decisión tomada”.

El ajuste en los precios de los combustibles es cada dos meses, y el mes próximo debería haber una nueva definición: “Pero estamos evaluando las circunstancias”, finalizó Oddone.

Por otro lado, consultado sobre el anuncio del gobierno de abrir habilitar el financiamiento de proyectos públicos a través de inversores privados y pequeños ahorristas, como la nueva planta de energía solar en Baygorria, el ministro de Economía se mostró favorable, y dijo que va en línea con lo que propuso el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, de que la población pueda invertir en una parte de las acciones de las empresas públicas.

“Lo otro que ha planteado Alejandro, que es un paso adicional, es la posibilidad de evaluar, discutir la apertura de una parte, un porcentaje menor de las acciones del Estado, para lo cual falta una discusión de nivel político, tanto en el Frente Amplio como en el sistema político porque esto requeriría cambios legislativos importantes. Yo son partidario que hay que avanzar en la dirección que Alejandro planteó”, concluyó.