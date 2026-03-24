Dos hombres españoles fueron heridos de arma blanca y un tercero por golpes en el centro de Montevideo.
Tres españoles resultaron heridos de arma blanca y golpes en el centro de Montevideo; no quisieron denunciar
El hecho ocurrió en avenida Rondeau y Uruguay. En la escena, la Policía encontró a los hombres heridos, que no brindaron información sobre los autores del hecho.
Ocurrió en la madrugada de este martes, en avenida Rondeau y Uruguay. Hasta el lugar concurrió la Policía ante la notificación de tres personas heridas.
Allí, estaban un hombre de 31 y 26 años heridos de arma blanca y un tercero, de 33 años, por golpes en la cabeza.
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De acuerdo a la Jefatura de Montevideo, los tres trabajan en un barco que está en el puerto de Montevideo. Fueron trasladados al Hospital Maciel, donde atendieron a los heridos de arma blanca, por heridas en el cuero cabelludo que no revisten gravedad. Fueron dados de alta.
Policía Científica trabajó en la escena y las víctimas informaron que los autores de sus lesiones fueron tres personas, pero no dieron más detalles ni realizaron denuncia.
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