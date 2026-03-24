Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: "Es la nueva forma de hacer seguridad en el país"

El ministro del Interior, Carlos Negro , convocó este martes a los 19 jefes de Policía departamentales, así como directores de distintas unidades policiales, para presentarles el plan de seguridad .

La reunión comenzó antes del mediodía en la Escuela de Policía y junto al ministro estuvo la subsecretaria Gabriela Valverde y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.

“Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que supere el período de gobierno”, dijo Negro en rueda de prensa, y sobre el plan resumió: “Es la nueva forma de hacer seguridad en el país”.

Seguí leyendo Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

El plan de seguridad será presentado formalmente el jueves al Consejo de Ministro en Torre Ejecutiva, y luego se hará público en una conferencia de prensa, adelantó Negro.

El ministro aseguró que “desde el principio del año pasado hasta ahora se hizo un trabajo que ha dado resultados”, e insistió en una reducción prácticamente general, en todos los delitos.

“Hasta ahora el país ha recorrido una política de seguridad pública con ajustes normativos y suba de penas. Queremos superar esto y planificar las actividades para los próximos años”, dijo el ministro en rueda de prensa tras la presentación a los jerarcas policiales.

En esta presentación, el director de Policía Nacional dijo que algunas directrices tienen que ver con el uso de la tecnología policial, análisis e inteligencia.

También se refirió a a las armas y dijo que hay concordancia con lo propuesto por la fiscal de Corte Mónica Ferrero en cuanto a controlar la circulación de armas y que estén debidamente identificadas.

El informe de María Eugenia Scognamiglio durante la reunión del ministro con los jerarcas policiales: