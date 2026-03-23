Un comercio del barrio Cordón de Montevideo fue clausurado luego de un operativo entre la Intendencia de Montevideo y la Dirección Nacional de Aduanas. Incautaron mercadería de contrabando por 8 millones de pesos.
Clausuran comercio Guayabos y Vázquez por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
Para las autoridades, las condiciones del local implicaban un "riesgo sanitario" para sus clientes, por lo que se resolvió su clausura.
El operativo determinó que el local no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y salubridad, por lo que era un riesgo sanitario para los clientes.
El local, que queda cerca de la Facultad de Ciencias Sociales, en las calles Guayabos y Vázquez, tenía 11.394 cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, 25 botellas de whisky, 10.320 auriculares, 134 unidades de pasta de dientes Colgate de 180 gramos, 9 unidades de pasta de diente Colgate de 50 gramos, 127 cartuchos de impresora Eco ink de 100ml, botellas de vino y caña. "La Valoración primaria de lo incautado asciende a $8.377.073", señala el comunicado de Aduanas.
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