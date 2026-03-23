Clausuran comercio Guayabos y Vázquez por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones

Un comercio del barrio Cordón de Montevideo fue clausurado luego de un operativo entre la Intendencia de Montevideo y la Dirección Nacional de Aduanas. Incautaron mercadería de contrabando por 8 millones de pesos.

El operativo determinó que el local no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y salubridad, por lo que era un riesgo sanitario para los clientes.

El local, que queda cerca de la Facultad de Ciencias Sociales, en las calles Guayabos y Vázquez, tenía 11.394 cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, 25 botellas de whisky, 10.320 auriculares, 134 unidades de pasta de dientes Colgate de 180 gramos, 9 unidades de pasta de diente Colgate de 50 gramos, 127 cartuchos de impresora Eco ink de 100ml, botellas de vino y caña. "La Valoración primaria de lo incautado asciende a $8.377.073", señala el comunicado de Aduanas.

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