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DESDE EL 1 DE MAYO

Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera

El presidente dijo que ya se firmó la reglamentación para que todas las estaciones de servicio que están hasta 60 kilómetros de la frontera con Argentina y con Brasil apliquen la rebaja de IMESI. Era hasta 20 kilómetros.

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El presidente Orsi anunció que a partir del 1 de mayo el descuento del IMESI en el pago de combustibles se extenderá a todas las estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera, tanto con Argentina como con Brasil.

La ley aprobada a comienzos de marzo habilitó al Poder Ejecutivo a extender la franja vigente de 20 kilómetros hasta un máximo de 60 kilómetros.

Orsi anunció este lunes en conferencia de prensa que optó por utilizar el máximo habilitado, por lo que todas las estaciones que estén ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera tendrán el descuento del IMESI en la venta de combustibles.

Foto: Gustavo Petro en X.
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De acuerdo a la ley aprobada, el descuento es de 32% del IMESI en los primeros 20 kilómetros desde la frontera, y se reduce a la mitad (16%) en el siguiente tramo de 40 kilómetros, hasta llegar a los 60.

Además, Orsi anunció que se extenderá al litoral con Argentina la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo. Este beneficio funciona ya en la frontera con Brasil y ahora se extiende al litoral con Argentina.

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