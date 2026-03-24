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Combate al narcotráfico

Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

“Se está investigando la ruta y el dinero del narcotráfico en todas las organizaciones criminales que operan en el país”, afirmó el ministro Carlos Negro.

Carlos Negro, ministro del Interior, habló sobre Sebastián Marset.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este martes que “se está investigando la ruta y el dinero del narcotráfico en todas las organizaciones criminales que operan en el país”. Entre ellas, la de Sebastián Marset y posibles vínculos que pudiese tener de lavado de activos en automotoras.

“Estamos investigando la ruta del dinero”, señaló, al ser consultado sobre los movimientos del narcotraficante uruguayo. Y agregó: “Nos hemos propuesto hacer foco principal en el combate al narcotráfico a través del lugar que le duele, que es a través de la plata”.

“Esas investigaciones derivaron en el encarcelamiento de al menos uno de los más importantes líderes de bandas criminales que tiene el país”, aseguró. Recordó que las investigaciones de inteligencia que están en curso son reservadas.

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