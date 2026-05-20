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POR UN CASO DE 1996

Estados Unidos presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro

La acusación de Estados Unidos es por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Estados Unidos presentó cargos por asesinato contra Raúl Castro. Foto: AFP

Estados Unidos presentó cargos por asesinato contra Raúl Castro. Foto: AFP

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El gobierno de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el exmandatario de Cuba Raúl Castro. La acusación es por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Los cargos fueron revelados por un juez de Miami que levantó el secreto de sumario, según pudo consultar la AFP.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

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Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Una tercera aeronave, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.

Los aviones cayeron en aguas internacionales. Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa.

FUENTE: AFP.

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