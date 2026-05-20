Un camión con zorra volcó en ruta 7 y el conductor quedó grave en Treinta y Tres

Foto: Subrayado. Policía Caminera.

Un camión con zorra que transportaba leña volcó este martes sobre las 20:00 en ruta 7, a la altura del kilómetro 236,500, en Treinta y Tres, cerca de Cerro Chato.

Según informó la Policía Caminera, el vehículo circulaba desde Cerro Chato hacia Valentines cuando, por causas que se investigan, se despistó y volcó.

El camión era conducido por un hombre de 44 años, que fue diagnosticado como “politraumatizado grave” y trasladado a una mutualista de Treinta y Tres.

La ruta permaneció liberada durante todo momento, señaló Caminera.