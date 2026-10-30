Un camión cargado de maíz despistó y volcó en el departamento de Lavalleja; su conductor resultó lesionado

El conductor de un camión cargado de maíz resultó lesionado leve tras volcar su vehículo en la ruta 14 en el departamento de Lavalleja.

El siniestro de tránsito ocurrió a las 9:30 de la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 343, informó Policía Caminera.

El vehículo circulaba de oeste a este cuando su conductor despistó y volcó sobre el margen sur de la ruta.

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Por causas a determinar se produce el despiste y posterior vuelco de un camión que transportaba maíz, el que circulaba de W a E, volcando sobre margen sur.

La ruta, próximo a la localidad de Zapicán, permaneció parcialmente obstruida por el siniestro de tránsito.