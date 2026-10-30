El conductor de un camión cargado de maíz resultó lesionado leve tras volcar su vehículo en la ruta 14 en el departamento de Lavalleja.
Un camión cargado de maíz despistó y volcó en el departamento de Lavalleja; su conductor resultó lesionado
El siniestro de tránsito ocurrió a las 9:30 de la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 343 de la ruta 14, cerca de Zapicán, informó Policía Caminera.
El siniestro de tránsito ocurrió a las 9:30 de la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 343, informó Policía Caminera.
El vehículo circulaba de oeste a este cuando su conductor despistó y volcó sobre el margen sur de la ruta.
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Por causas a determinar se produce el despiste y posterior vuelco de un camión que transportaba maíz, el que circulaba de W a E, volcando sobre margen sur.
La ruta, próximo a la localidad de Zapicán, permaneció parcialmente obstruida por el siniestro de tránsito.
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