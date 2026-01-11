Un auto fue embestido por un tren en Rivera: Unión Ferroviaria lamenta no tener respuestas de intendentes de Rivera y Tacuarembó

Un auto fue embestido por un tren en las últimas horas en la ciudad de Rivera . El siniestro ferroviario tuvo lugar en el cruce las calles Presidente Viera y Agraciada.

Información a la que accedió Subrayado indica que el vehículo se detuvo en la vía y fue embestido por un tren que pasaba. No hubo lesionados de entidad.

La Unión Ferroviaria emitió un comunicado en el que señala que es un hecho "reiterado la invasión de la franja de vía, en este caso de un automóvil que no acató la indicación primordial al llegar a un paso nivel, de parar, mirar y escuchar".

Además, indicaron que la Administración de Ferrocarriles del Estado viene llevando adelante las investigaciones para determinar con mayor exactitud lo ocurrido.

"Nuestro sindicato viene reclamando desde hace tiempo la necesaria revisión de la peligrosidad de los pasos a nivel en los ramales no FFCC, con el fin de elevar los niveles de seguridad. A principios de año se le entregó a las autoridades de DNTF y a las comisiones parlamentarias que nos han recibido durante la comisión del presupuesto, un documento con propuestas sobre los aspectos críticos del modo ferroviario a nivel nacional y con AFE ha sido un tema recurrente en el ámbito bipartito colocar esta preocupación porque no se trata del transporte de celulosa, este servicio transporta pueblo y debe hacerlo con seguridad", agrega el comunicado.

El sindicato comentó que ha solicitado reuniones con varios intendentes para abordar estos temas, "lamentablemente los jefes comunales de Tacuarembó y Rivera no han contestado nuestro pedido de reunión".