La Jefatura de Policía de Cerro Largo dio a conocer detalles de la investigación que terminó con la detención de cuatro personas que integraban una banda que ofrecía los préstamos bajo la modalidad del cuento del tío.
Delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tío; fueron detenidos infraganti
Desde la Jefatura de Policía de Melo indicaron a Subrayado que los estafadores no son oriundos de Melo y que envían a personas desde la capital a retirar las sumas de dinero.
El jefe de Policía, Gerardo Jorge, dijo a Subrayado que individuos se comunicaron con una anciana de 80 años y le solicitaron dinero. La mujer se trasladó hasta entidades crediticias y retiró un monto de $300.000.
Posteriormente, los estafadores volvieron a pedirle más dinero a la anciana, por lo que llegó a sacar un nuevo préstamo, pero no lo se los entregó a los delincuentes.
Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
El jefe de Investigaciones, Esteban Rosas, señaló que los estafadores no son oriundos de Melo y envían a personas desde la capital a retirar las sumas de dinero.
Los investigadores tenían información certera de que iban a estafar en la ciudad de Castillos, por lo que llevaron adelante las averiguaciones.
Rosas señaló que fueron detenidos en el momento que estaban por consumar una nueva estafa.
Dejá tu comentario