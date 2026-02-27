Delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tío; fueron detenidos infraganti

La Jefatura de Policía de Cerro Largo dio a conocer detalles de la investigación que terminó con la detención de cuatro personas que integraban una banda que ofrecía los préstamos bajo la modalidad del cuento del tío .

El jefe de Policía, Gerardo Jorge, dijo a Subrayado que individuos se comunicaron con una anciana de 80 años y le solicitaron dinero. La mujer se trasladó hasta entidades crediticias y retiró un monto de $300.000.

Posteriormente, los estafadores volvieron a pedirle más dinero a la anciana, por lo que llegó a sacar un nuevo préstamo, pero no lo se los entregó a los delincuentes.

El jefe de Investigaciones, Esteban Rosas, señaló que los estafadores no son oriundos de Melo y envían a personas desde la capital a retirar las sumas de dinero.

Los investigadores tenían información certera de que iban a estafar en la ciudad de Castillos, por lo que llevaron adelante las averiguaciones.

Rosas señaló que fueron detenidos en el momento que estaban por consumar una nueva estafa.