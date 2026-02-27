RECIBÍ EL NEWSLETTER
MELO-CERRO LARGO

Delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tío; fueron detenidos infraganti

Desde la Jefatura de Policía de Melo indicaron a Subrayado que los estafadores no son oriundos de Melo y que envían a personas desde la capital a retirar las sumas de dinero.

cuento-del-tío-cerr-largo

La Jefatura de Policía de Cerro Largo dio a conocer detalles de la investigación que terminó con la detención de cuatro personas que integraban una banda que ofrecía los préstamos bajo la modalidad del cuento del tío.

El jefe de Policía, Gerardo Jorge, dijo a Subrayado que individuos se comunicaron con una anciana de 80 años y le solicitaron dinero. La mujer se trasladó hasta entidades crediticias y retiró un monto de $300.000.

Posteriormente, los estafadores volvieron a pedirle más dinero a la anciana, por lo que llegó a sacar un nuevo préstamo, pero no lo se los entregó a los delincuentes.

cuento del tio termino en rapina: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedio y forcejeo con la delincuente
Seguí leyendo

Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente

El jefe de Investigaciones, Esteban Rosas, señaló que los estafadores no son oriundos de Melo y envían a personas desde la capital a retirar las sumas de dinero.
Los investigadores tenían información certera de que iban a estafar en la ciudad de Castillos, por lo que llevaron adelante las averiguaciones.

Rosas señaló que fueron detenidos en el momento que estaban por consumar una nueva estafa.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
A PARTIR DE MARZO

Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%
AMENAZA DE GUERRA EN TODO MEDIO ORIENTE

Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait

Te puede interesar

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei
Ejército de Israel dice haber eliminado al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán y al asesor del líder supremo Jamenei. Hubo protestas en Irán e Irak. Foto: AFP
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Ejército de Israel dice haber "eliminado" al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán

Dejá tu comentario