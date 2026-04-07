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TURQUÍA

Un atacante muerto y otros dos heridos en tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

Un atacante fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo este martes frente al consulado de Israel en Estambul, Turquía, en el que dos policías también sufrieron lesiones leves.

Estambul-ataque-consulado-Israel-AFP

Un atacante fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo este martes frente al consulado de Israel en Estambul, Turquía, en el que dos policías también sufrieron lesiones leves, informó el gobernador provincial Davut Gül.

“Ningún diplomático israelí se encuentra actualmente en territorio turco", precisó a la AFP una fuente cercana al caso.

Las legaciones diplomáticas israelíes fueron evacuadas "no solo en Turquía sino en toda la región por razones de seguridad" poco después del ataque del grupo terrorista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, añadió.

Según el ministro del Interior turco, Mustafá Ciftçi, los atacantes llegaron en coche de la provincia vecina de Izmit (noroeste).

El ministro confirmó en X que los dos policías estaban "heridos ligeramente".

Según medios turcos, los tres sospechosos estaban armados con rifles de largo alcance, iban vestidos con trajes de camuflaje y llevaban mochilas.

Periodistas de la AFP vieron manchas de sangre en el suelo de un estacionamiento adyacente al consulado.

En imágenes difundidas por el canal NTV se ve a agentes disparando cerca de una calle muy transitada y a una persona evacuada en una camilla.

La fiscalía de Estambul ha abierto una investigación, indicó en X el ministro turco de Justicia, Akin Gürlek.

En diciembre, un enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, se saldó con nueve muertos, entre ellos tres policías y seis sospechosos fuertemente armados acusados de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI).

Las autoridades anunciaron poco después la detención de 125 personas sospechosas de estar afiliadas a los yihadistas del EI.

FUENTE: AFP

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