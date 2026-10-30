Un alférez y dos cabos, los fallecidos durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, informó el Ejército

El Ejército Nacional informó este viernes de mañana que los fallecidos durante un ejercicio militar en aguas del río Uruguay, en Fray Bentos , son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, y el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2.

Además, el cabo 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2, permanecía desaparecido y era buscado desde la noche del jueves por personal de Prefectura de la Armada Nacional.

Más tarde, sobre las 10 de la mañana de este viernes, fue hallado el cuerpo del cabo Gómez, siendo tres los efectivos del Ejército fallecidos.

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Asimismo, el teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, “pudo ser rescatado, reanimado y enviado al hospital local, en donde se encuentra internado”, decía el comunicado del Ejército publicado a primera hora de la mañana de este viernes.

¿Qué pasó?

El Ejército indica que el accidente ocurrió durante el curso de Buzos Tácticos N°64, el jueves de noche, cuando “se estaba realizando el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo (Río Negro)”.

Y agrega: “Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.

Comunicados

A continuación el primer comunicado del Ejército, publicado este viernes, minutos antes de las 9 de la mañana.

Más tarde, sobre las 10:30 de la mañana de este viernes, el Ejército informó que fue hallado el cuerpo del tercer buzo.

"Ampliando información del comunicado emitido hoy, referente al fallecimiento de efectivos militares en el curso de Buzos Tácticos (BB.TT.), se hace saber que fue encontrado el cuerpo sin vida del Cabo de 1ra Juan Rocha, el cual estaba siendo buscado por BB.TT. y Prefectura Nacional Naval", dice el segundo informe.

Y agrega: "Asimismo, se informa que el Teniente 2do Braian Ruiz, que se encuentra hospitalizado en Río Negro, será trasladado al Hospital Militar en Montevideo, a la brevedad".