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ESTE VIERNES EN FRAY BENTOS

Continúa la búsqueda del buzo del Ejército desaparecido durante un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay

La Armada Nacional busca por agua y también desde el aire al buzo del Ejército que permanece desaparecido desde la noche del jueves en el río Uruguay, en Fray Bentos. Hubo dos fallecidos.

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Efectivos de la Armada Nacional continúan este viernes de mañana la búsqueda del buzo del Ejército que el jueves de noche desapareció en aguas del río Uruguay cuando participaba de un ejercicio militar en Fray Bentos, Río Negro.

La búsqueda del cuerpo del tercer buzo desaparecido se realiza en el agua con personal de la Prefectura, y por aire con una aeronave de la Aviación Naval.

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Del ejercicio participaba una veintena de buzos, cuando la fuerte corriente del agua arrastró a varios y cuatro de ellos se hundieron.

A uno lo lograron sacar y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

Más tarde, sobre la 1 de la madrugada, encontraron los cuerpos de dos buzos, mientras que permanece desaparecido un tercero.

La búsqueda continuó durante la noche y este viernes de mañana, con más personal que se sumó a la operación, informó el corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas.

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