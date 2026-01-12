RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un ahogamiento fatal y tres no fatales en menores en lo que va de 2026; supervisión de adultos "es fundamental"

"La supervisión por parte de adultos a cargo de ese menor es fundamental y es lo que viene fallando en estos casos", señaló coordinadora de la Secretaría del Deporte.

niños-agua-ahogamientos

Desde la Secretaria del Deporte, se solicita la supervisión de los adultos para con los niños en playas y piscinas. En 12 días del año, se constataron un ahogamiento fatal y tres no fatales.

"Tenemos ahogamientos fatales y no fatales, que pueden ser rescates, todo el año. Particularmente, lo que nos llama la atención desde la mesa interinstitucional de seguridad acuática son los ahogamientos no fatales. Yendo un poquito más atrás, en 2024, en la franja de 0 a 4 años, no tuvimos fatales pero sí 17 ahogamientos no fatales, y este año llevamos un menor de cuatro años fallecidos, y tres ahogamientos no fatales", detalló Ana Ortiz, coordinadora del Área Programas Especiales de la Secretaría del Deporte. "Nos preocupa este número porque son niños sanos, que tienen todo su proyecto de vida por delante, que pasan por CTI y que pueden quedar con secuelas graves", agregó.

Remarcó la "importancia de la supervisión" y en ese sentido, de elegir playas o piscinas que tengan servicios de guardavidas.

"Igualmente, la supervisión por parte de adultos a cargo de ese menor es fundamental y es lo que viene fallando en estos casos. Debemos ser más conscientes de la importancia del cuidado bien próximo y particularmente en niños pequeños", sostuvo.

Desde la Administración Nacional de Educación Pública se trabaja en prevención durante todo el año, y se solicita también a padres y adultos a tener en cuenta que el único dispositivo de seguridad es el chaleco salvavidas pero que no sustituye la supervisión y la mirada del adulto.

RECOMENDACIONES AGUA

