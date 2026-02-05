Detuvieron a un hombre investigado por matar a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

La Policía detuvo en la mañana de este jueves a un hombre de 28 años identificado por el Departamento de Homicidios como el principal sospechoso de haber matado a un adolescente de 17 años en la noche del 16 de enero pasado, en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.
El presunto homicida tiene tres antecedentes penales —el último de enero de 2025 por receptación— y fue arrestado durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe). Será puesto a disposición de Fiscalía para que se resuelva su situación judicial.
De la investigación policial surge además que otra persona también participó del crimen del adolescente, vinculado a un conflicto entre bandas criminales, por lo que hay un segundo hombre requerido. El homicidio ocurrió en Pasaje 6 y Luciano Lira.
Esa noche, la Policía llegó al lugar tras una alerta del sistema Shotspotter por 18 disparos. En la escena se informó que el menor había sido trasladado por su abuelo a la puerta de emergencia de la policlínica de Capitán Tula. El adolescente recibió al menos un disparo en el abdomen y murió en el centro de salud.
