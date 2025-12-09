Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos

Un adolescente de 17 años fue imputado por el homicidio de un joven de 22, asesinado a balazos en la noche del 5 de enero pasado, cuando estaba en pasaje 4 y calle F, en inmediaciones de Teniente Rinaldi y San Martín, en el barrio Nuevo Ellauri.

Personal del Departamento de Homicidios hizo cuatro allanamientos en el barrio Borro y ubicó al adolescente. Además, se incautaron dos celulares. El adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía que logró la imputación por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, y uno especialmente agravado por haberse cometido en presencia de un menor de edad y muy especialmente agravado por el impulso de brutal ferocidad, y un delito de lesiones gravísimas.

La víctima estaba con su hija Ámbar en brazos cuando recibió nueve balazos. La pequeña fue trasladada grave al Hospital Pereira Rossell, donde, según supo Subrayado en el lugar en ese momento, fue internada con 15 orificios de bala en su cuerpo.

El joven asesinado había estado internado en dependencias del Inisa cuando era menor por haber participado del asesinato de una policía en 2020. Además, tenía 20 indagatorias por diferentes delitos siendo menor y otras 10 como mayor. Su homicidio respondió a un enfrentamiento entre bandas del barrio Nuevo Ellauri, según la investigación policial.