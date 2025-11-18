RECIBÍ EL NEWSLETTER
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Un adolescente de 17 años fue detenido como sospechoso del asesinato de otro de 15 años en Casavalle

El homicidio ocurrió el pasado 2 de noviembre a las 8 de la noche. El detenido era conocido de la víctima y lo habría matado tras una discusión.

La Policía detuvo a un adolescente de 17 años como sospechoso del asesinato de otro de 15 años en el barrio Casavalle.

El homicidio ocurrió el pasado 2 de noviembre a las 8 de la noche. Ese día, la Policía fue alertada sobre una persona herida, tirada en una esquina del barrio e inconsciente.

Por cámaras del Ministerio del Interior, se vio a la víctima, un adolescente de 15 años, caminar unos pasos y caer en la calle. Si bien fue trasladado al Hospital Policial, murió. La víctima tenía tres impactos de bala.

En el marco de esta investigación, el Departamento de Homicidios logró avanzar en los últimos días. Este martes, se realizaron varios allanamientos en Aparicio Saravia y San Martín, cerca de donde ocurrió el crimen. En el procedimiento policial se detuvo al sospechoso principal del homicidio, un adolescente de 17 años y además se incautó un revólver calibre 38 y cinco municiones.

El detenido era conocido de la víctima y lo habría matado tras una discusión. Quedó ahora a disposición de la Fiscalía de Adolescentes y deberá declarar en las próximas horas.

