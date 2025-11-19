Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici

Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas. Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas.

El Departamento de Homicidios detuvo este miércoles en Joaquín Suárez a un adolescente de 17 años como sospechoso de haber matado a un hombre de 31 en el barrio montevideano 40 Semanas el 28 de agosto de 2025.

De acuerdo con la información que tiene la Policía, el menor se había mudado a esa ciudad canaria tras cometer el crimen. Ahora está a disposición de la Fiscalía, que deberá decidir sobre su futuro judicial.

Los investigadores presumen que al adolescente le robaron su bicicleta y que, por eso, cometió el homicidio. La víctima fue apuñalada en la pierna durante una discusión y trasladada a la policlínica de Capitán Tula (Piedras Blancas) pero no sobrevivió. Tenía cinco antecedentes penales y estaba requerido por un caso de violencia doméstica, informó entonces Subrayado, en base a fuentes policiales.

El ataque fue en Máximo Santos esquina Pedro Fuentes, a las 19 horas de ese jueves 28.

