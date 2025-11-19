RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en el 40 semanas

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici

El homicidio fue cometido el pasado 28 de agosto en el barrio montevideano 40 Semanas. Y el arresto lo hizo la Policía este miércoles durante un allanamiento.

Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas.

Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas.

El Departamento de Homicidios detuvo este miércoles en Joaquín Suárez a un adolescente de 17 años como sospechoso de haber matado a un hombre de 31 en el barrio montevideano 40 Semanas el 28 de agosto de 2025.

De acuerdo con la información que tiene la Policía, el menor se había mudado a esa ciudad canaria tras cometer el crimen. Ahora está a disposición de la Fiscalía, que deberá decidir sobre su futuro judicial.

Los investigadores presumen que al adolescente le robaron su bicicleta y que, por eso, cometió el homicidio. La víctima fue apuñalada en la pierna durante una discusión y trasladada a la policlínica de Capitán Tula (Piedras Blancas) pero no sobrevivió. Tenía cinco antecedentes penales y estaba requerido por un caso de violencia doméstica, informó entonces Subrayado, en base a fuentes policiales.

Foto: Subrayado, archivo.
Joven iba en moto, le dispararon en el pecho y lo mataron; el homicida está prófugo

El ataque fue en Máximo Santos esquina Pedro Fuentes, a las 19 horas de ese jueves 28.

