RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en san josé

Joven iba en moto, le dispararon en el pecho y lo mataron; el homicida está prófugo

El homicidio ocurrió en Ciudad del Plata, San José. Familiares dijeron que el joven iba en la ruta 1 cuando se le acercaron los atacantes y dispararon.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un joven de 24 años fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del domingo en Ciudad del Plata, San José.

Según dijeron familiares, iba en moto junto a otros amigos cuando al llegar al kilómetro 31 de la ruta 1 un vehículo se le acercó y desde allí provinieron los disparos que le causaron la muerte.

Un particular trasladó a la víctima hacia un centro médico y desde allí fue derivada más tarde al hospitalito de Ciudad del Plata donde murió. Recibió un disparo en el pecho.

fue condenado por receptacion el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la policia
Seguí leyendo

Fue condenado por receptación el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la Policía

La Policía de San José informó que el joven tenía antecedentes penales por receptación y tenencia de droga no para consumo, y la investigación apunta a algún conflicto que la víctima haya tenido.

No hay detenidos por el homicidio. En la escena, la Policía Científica hizo un relevamiento y las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Ataque contra sede del INR: políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Te puede interesar

El exministro Armando Castaingdebat con la ministra de Defensa Sandra Lazo. Foto: Subrayado.
MINISTRA DE DEFENSA

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado
Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA video
LEY DE PRESUPUESTO

Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA
Foto: Subrayado, archivo. El 22 de octubre la IMM advertía en avenida Luis Ponce sobre el comienzo de la fiscalización este lunes. video
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Dejá tu comentario