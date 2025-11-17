Joven iba en moto, le dispararon en el pecho y lo mataron; el homicida está prófugo

Un joven de 24 años fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del domingo en Ciudad del Plata , San José .

Según dijeron familiares, iba en moto junto a otros amigos cuando al llegar al kilómetro 31 de la ruta 1 un vehículo se le acercó y desde allí provinieron los disparos que le causaron la muerte.

Un particular trasladó a la víctima hacia un centro médico y desde allí fue derivada más tarde al hospitalito de Ciudad del Plata donde murió. Recibió un disparo en el pecho.

Seguí leyendo Fue condenado por receptación el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la Policía

La Policía de San José informó que el joven tenía antecedentes penales por receptación y tenencia de droga no para consumo, y la investigación apunta a algún conflicto que la víctima haya tenido.

No hay detenidos por el homicidio. En la escena, la Policía Científica hizo un relevamiento y las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía.