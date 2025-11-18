Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió este martes por el ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia.
El evento se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera, lo que puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo, se indica.
"Una gran nube de polvo ingresa por áreas costeras. Este fenómeno se debe al polvo levantado desde la Patagonia, producto de las fuertes rachas de viento registradas en esa región. El evento se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera", advierte Meteorología.
"Este fenómeno puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo. Se espera que la concentración de material se mantenga elevada durante las próximas 12 horas", se agrega.
