Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera en el barrio 40 Semanas

Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera ocurrida este jueves en Máximo Santos y Pedro Fuentes, en el barrio 40 Semanas. El homicidio sucedió sobre las 19 horas.

La víctima, que tenía un antecedente por una denuncia de violencia doméstica, mantuvo una disputa en plena vía pública con otro hombre que, en determinado momento, sacó un arma blanca y le provocó una herida en la pierna derecha.

La puñalada le afectó una arteria que le ocasionó un abundante sangrado. Fue derivado de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció minutos después. El homicida aún no ha sido identificado.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de indicios para dar con el responsable. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.