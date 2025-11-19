"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

El presidente Yamandú Orsi tildó como "tremendo" el atentado a la oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ); dijo que es "un dato de la realidad" y que "hay que estar muy alertas".

"Tiene que ver con algunas movidas que se están haciendo porque se terminaron de construir algunos módulos y entonces va a haber algunos traslados. Y eso genera ruidos, aparentemente", resumió el mandatario este miércoles al ser consultado por la prensa en Maldonado durante una visita oficial.

"El crimen organizado está cada vez más sofisticado, se globalizó bastante antes que la coordinación entre los gobiernos. Hay que estar muy atentos", analizó.

Respecto de la investigación del atentado, ocurrido en la madrugada del domingo pasado, señaló que "el Ministerio del Interior y Fiscalía vienen trabajando bien; y hay que dejarlos trabajar".

Consultado sobre los presos que usan los celulares dentro de las cárceles en Uruguay y que coordinan el delito desde allí, expresó: "Es un tema mundial, hay mucha tela para cortar todavía, hay herramientas tecnológicas para eso".

Sobre la seguridad pública, señaló que hay "mucho en tecnología" para avanzar.