RECIBÍ EL NEWSLETTER
cárceles en uruguay

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

"Tiene que ver con algunas movidas que se están haciendo porque se terminaron de construir algunos módulos", explicó el presidente de la República.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

inr-fachada-edificio

El presidente Yamandú Orsi tildó como "tremendo" el atentado a la oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); dijo que es "un dato de la realidad" y que "hay que estar muy alertas".

"Tiene que ver con algunas movidas que se están haciendo porque se terminaron de construir algunos módulos y entonces va a haber algunos traslados. Y eso genera ruidos, aparentemente", resumió el mandatario este miércoles al ser consultado por la prensa en Maldonado durante una visita oficial.

"El crimen organizado está cada vez más sofisticado, se globalizó bastante antes que la coordinación entre los gobiernos. Hay que estar muy atentos", analizó.

asamblea del sindicato de la educacion privada aprobo acuerdo salarial y convenio a dos anos
Seguí leyendo

Asamblea del sindicato de la educación privada aprobó acuerdo salarial y convenio a dos años

Respecto de la investigación del atentado, ocurrido en la madrugada del domingo pasado, señaló que "el Ministerio del Interior y Fiscalía vienen trabajando bien; y hay que dejarlos trabajar".

Consultado sobre los presos que usan los celulares dentro de las cárceles en Uruguay y que coordinan el delito desde allí, expresó: "Es un tema mundial, hay mucha tela para cortar todavía, hay herramientas tecnológicas para eso".

Sobre la seguridad pública, señaló que hay "mucho en tecnología" para avanzar.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas. video
homicidio en el 40 semanas

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici
Orsi sobre Cardama: El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas video
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos: la explicación de Orsi al atentado contra el INR video
cárceles en uruguay

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

Dejá tu comentario