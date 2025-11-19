RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"

El presidente Orsi habló de la ampliación de la denuncia penal por la garantía que presentó Cardama: “Se obró de manera incorrecta con el Estado uruguayo y eso es lo que debe corregirse”.

Orsi-en-Punta-del-Este

El presidente Orsi volvió a hablar este miércoles del contrato con el astillero española Cardama y explicó por qué decidió hacer una ampliación de la denuncia penal por la garantía que presentó la empresa que construye las patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

“No vamos a tener más remedio, si te aparece un documento y un notario español te dice que está falsificado”, comentó Orsi en rueda de prensa.

“Cuando hay fraude o algo similar no tienes más remedio que denunciarlo y no quiere decir atacar a nadie”, agregó.

orsi asiste en punta del este a la conferencia anual de zonas francas de america
Seguí leyendo

Orsi asiste en Punta del Este a la conferencia anual de zonas francas de América

Consultado sobre si cree que hubo “jerarcas involucrados”, Orsi respondió: “No, no me imagino eso. Acá lo que estamos viendo es que hubo una empresa que no se portó bien. No digo más nada que eso. Incluso conozco a las personas que estuvieron al frente de los Ministerios, con quien tenemos un diálogo fluido y acá lo que me parece que pasó es que se obró de manera incorrecta con el Estado uruguayo y eso es lo que tiene que corregirse y enderezarse, para que podamos tener las patrulleras funcionando".

"No hay que decir mucho más que eso, si las cosas están mal hechas acá las vamos a frenar, y así tiene que ser la actitud de todos nosotros”, agregó.

Consultado sobre los pagos que deberá seguir haciendo el Estado por la carta de crédito que tiene el Banco República, el mandatario respondió: “Ese es el problema, el formato del contrato es una trampa. A mi me preocupa mucho cómo la forma cómo se definió y hay que estar muy alertas a que estemos arriba incluso nosotros de lo que son las certificaciones (del avance de obra) porque como hubo una carta de créditos se corren esos riesgos, o sea que precisamos mucha tranquilidad y mucho análisis frío, no solo en la Justicia, también en la jurídica de Presidencia y del gobierno nacional".

Orsi: “Tenemos récord de interpelaciones”

Consultado sobre las tres interpelaciones a ministros que habrá de aquí a fin de año, por Cardama y por el fallo de la Jutep sobre el presidente de ASSE Álvaro Danza, Orsi respondió: “Tenemos récord de interpelaciones este año. Es una modalidad, para eso está, y vamos a tener que ir, para eso está el Parlamento también, y yo creo que ahí se aclara mucha cosa. Creo que con las próximas interpelaciones se van a aclarar muchas cosas que a la población le va a venir muy bien”.

GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
