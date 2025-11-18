Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama y Orsi suspende actividad pública

El presidente Orsi suspendió este martes de mañana una actividad pública que tenía agendada para supervisar de forma directa el escrito que Presidencia presentará ante la Fiscalía para ampliar la denuncia por la garantía en el contrato con Cardama , el astillero español al que en 2023 se le encargó la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. La garantía ahora denunciada se aceptó un año después, en diciembre de 2024.

Según supo Subrayado con base en fuentes oficiales, la ampliación de la denuncia agrega información recogida por el gobierno en las últimas semanas, tras la presentación de la denuncia original realizada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz ante la Fiscal de Corte Mónica Ferrero.

La ampliación de la denuncia será presenta por Jurídica de Presidencia en las próximas horas en Fiscalía, y según las fuentes consultadas por Subrayado, es por la falsificación de la firma y un acta de un escribano español que participó del trámite de la garantía.

El lunes Sánchez se refirió en rueda de prensa a nuevos elementos que han surgido en los últimos días como la denuncia penal que presentó en España el escribano Luis Calabuig por una firma suya presuntamente falsificada en la garantía de EuroCommerce, el banco que presentó Cardama como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

"Cada vez esta situación es más turbia. Creo que el gobierno hizo bien en hacer la denuncia y esperar que la justicia resuelva", dijo el secretario de Presidencia.

También el lunes se acordó que la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lazo por este tema será el 8 de diciembre en el Senado. El interpelante será Javier García (Partido Nacional) y exministro de Defensa. García era el ministro cuando se firmó el contrato con Cardama por 90 millones de dólares.

La denuncia que presentó el gobierno había recaído primero en la fiscal Sandra Fleitas, pero pidió que el caso pase a otro fiscal por un vínculo familiar con un exjerarca del Ministerio de Defensa. Finalmente la denuncia la tomó el fiscal Alejandro Machado.