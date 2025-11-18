RECIBÍ EL NEWSLETTER
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19

La medida obedece a una asamblea extraordinaria por el proceso de negociación colectiva en el Consejo de Salarios del sector para un nuevo convenio.

salón clases

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19 de noviembre para la realización de una asamblea extraordinaria.

La medida obedece al proceso de negociación colectiva en el Consejo de Salarios del sector para un nuevo convenio.

Los trabajadores buscan garantizar un aumento del salario real, correctivos semestrales que garanticen el poder de compra del salario, ampliación de la licencia por razones de salud, extensión del descanso para trabajadoras embarazadas y pago de la antigüedad a trabajadores de la enseñanza no formal.

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
