El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19 de noviembre para la realización de una asamblea extraordinaria.
Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
La medida obedece a una asamblea extraordinaria por el proceso de negociación colectiva en el Consejo de Salarios del sector para un nuevo convenio.
La medida obedece al proceso de negociación colectiva en el Consejo de Salarios del sector para un nuevo convenio.
Los trabajadores buscan garantizar un aumento del salario real, correctivos semestrales que garanticen el poder de compra del salario, ampliación de la licencia por razones de salud, extensión del descanso para trabajadoras embarazadas y pago de la antigüedad a trabajadores de la enseñanza no formal.
Seguí leyendo
Denuncian que estudiante usó inteligencia artificial para hacer video con cara de alumnos:"Secundaria está interviniendo", dijo Caggiani
Temas de la nota
Lo más visto
inversión USD70 millones
Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
IMPIDIERON DESEMBARQUE
Barco con casi 3.000 bovinos vuelve a Uruguay tras estar semanas varado en Turquía
SANTIAGO VÁZQUEZ
Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
este martes en montevideo
Dejá tu comentario