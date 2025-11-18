Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

Una mujer de 26 años fue hallada muerta este martes a mediodía en el interior de una casa, ubicada en las calles Mburucuyá y Piri, en Salinas, departamento de Canelones.

Cuando los efectivos de la seccional 22 llegaron al lugar y al no obtener respuesta de personas en el interior, ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de la víctima caída en la cocina. No había signos de violencia ni desorden en la casa, indicó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

En el exterior de la casa, la Policía encontró varios impactos de arma de fuego. Se presume que uno de los disparos fue el que mató a la mujer, que presentaba una herida de arma de fuego a la altura del tórax. En la calle se recuperaron varias vainas.

Un vecino manifestó haber escuchado disparos próximo a las 2 de la madrugada. La fiscal de Atlántida de 1º turno, Tania Vidal, y el Departamento de Homicidios, Investigaciones de Zona V y personal de la seccional 22 de la Policía de Canelones investigan las circunstancias de la muerte de la mujer, que no tenía antecedentes penales. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

