RECIBÍ EL NEWSLETTER
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

En el exterior de la vivienda, la Policía encontró varios impactos de arma de fuego. Un vecino manifestó haber escuchado disparos próximo a las 2 de la madrugada.

policia-canelones

Una mujer de 26 años fue hallada muerta este martes a mediodía en el interior de una casa, ubicada en las calles Mburucuyá y Piri, en Salinas, departamento de Canelones.

Cuando los efectivos de la seccional 22 llegaron al lugar y al no obtener respuesta de personas en el interior, ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de la víctima caída en la cocina. No había signos de violencia ni desorden en la casa, indicó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

En el exterior de la casa, la Policía encontró varios impactos de arma de fuego. Se presume que uno de los disparos fue el que mató a la mujer, que presentaba una herida de arma de fuego a la altura del tórax. En la calle se recuperaron varias vainas.

una mujer de 90 anos murio tras despiste y vuelco de un auto en ruta 1; su hija de 67 resulto lesionada
Seguí leyendo

Una mujer de 90 años murió tras despiste y vuelco de un auto en ruta 1; su hija de 67 resultó lesionada

Un vecino manifestó haber escuchado disparos próximo a las 2 de la madrugada.

La fiscal de Atlántida de 1º turno, Tania Vidal, y el Departamento de Homicidios, Investigaciones de Zona V y personal de la seccional 22 de la Policía de Canelones investigan las circunstancias de la muerte de la mujer, que no tenía antecedentes penales. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
IMPIDIERON DESEMBARQUE

Barco con casi 3.000 bovinos vuelve a Uruguay tras estar semanas varado en Turquía
SANTIAGO VÁZQUEZ

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
este martes en montevideo

Sindicato de salud pública realiza paro de 24 horas a nivel nacional y al mediodía se movilizó ante Presidencia

Te puede interesar

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
Lubetkin se reunió con el canciller argentino; Pablo Quirno visitará Uruguay con el gobernador de Entre Ríos video
REPASO DE TEMAS BILATERALES

Lubetkin se reunió con el canciller argentino; Pablo Quirno visitará Uruguay con el gobernador de Entre Ríos
Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia

Dejá tu comentario