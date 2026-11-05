Un adolescente de 17 años está en coma en CTI tras ser golpeado en la cabeza durante un pelea en Rivera

Un adolescente de 17 años fue golpeado por un luchador y profesor de jiu-jitsu y otras personas durante una pelea en la ciudad de Rivera.

Dara Ramos, tía de la víctima, contó que su sobrino vio cuando un primo se estaba peleando con otros adolescentes, intentó separarlo y fue agredido.

"En ese momento, lo golpean brutalmente", aseguró. Con el primer golpe el adolescente cayó desmayado al piso, pero después vino otra persona y le pateó la cabeza, lo que agravó su situación.

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"Ahora, en este momento, tenemos a Juanpi luchando por su vida, entre la vida y la muerte, en CTI. Está en estado grave, dentro de su gravedad es un paciente estable, pero no lo pueden sacar del coma", indicó.

Los médicos esperan que baje la hinchazón del cerebro baje para determinar si la agresión le provocó otras lesiones además del sangrado que reveló la primera tomografía y del que fue operado de inmediato por un neurocirujano, apenas ingresó al centro de salud.

Desde la familia de la víctima reclaman justicia y piden respuestas. Los agresores son "personas que tienen el cuerpo como un arma, porque lo saben utilizar como tal", afirmó. Ramos expresó confianza en la justicia y que lo ocurrido no vuelva a suceder. "Hasta ayer era indignación, ahora en este momento es esperanza", manifestó.