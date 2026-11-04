"Me lo dejaron tirado": padre de adolescente baleado en procedimiento denuncia que policías no lo asistieron

El padre del adolescente baleado en un procedimiento en Pinar Norte denunció que los policías "no le dieron asistencia" a su hijo. "Me lo dejaron tirado", aseguró Richard Taraseta.

La información policial indica que el hecho comenzó con una persecución a la moto en la que circulaban dos adolescentes al no responder a la voz de alto. Los efectivos, de Investigaciones, circulaban en un auto particular, y afirmaron que los motociclistas iban sin casco y encapuchados.

Respecto a por qué su hijo no frenó, el padre aseguró que mientras lo llevaba en un auto particular a un centro asistencial, este le dijo que no había reconocido que era la policía porque los efectivos circulaban en un auto particular.

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La persecución terminó en la casa de uno de los adolescentes, de 14 años. En ese momento, uno de los policías (23 años), fue atacado por un perro de la casa y le disparó. Con esa bala, fue herido el propio policía, pero también alcanzó al adolescente, que ahora está grave e internado en el CTI del Hospital Pereira Rossell.

"El perro fue a morder al policía, porque ese perro lo tengo criado desde chiquito con mi familia. No es de morder a todo el mundo, es de morder si vas a agredir a mi familia, y los oficiales querían tirar al menor al piso, yo salí para afuera, y me puse a separar", relató y aseguró que su hijo había salido en la moto con un amigo a comprar café.

"Los policías no le dieron asistencia. Lo único que hicieron, cargaron al oficial herido y se fueron quemando rueda. Yo salí atrás del móvil gritándole que me lastimaron a mi hijo, y se fueron. Lo cargué a upa y empecé a correr con mi hijo al hombro", relató Taraseta.