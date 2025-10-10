RECIBÍ EL NEWSLETTER
herido en la cadera

Adolescente de 17 años fue baleado y atendido en el hospital del Cerro; los atacantes iban en moto

El adolescente fue baleado en la cadera y fue trasladado al hospital del Cerro, desde Rusia y Patagonia.

El ataque quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.

Un adolescente de 17 años fue baleado, a primera hora de la tarde de este viernes, y fue trasladado al hospital del Cerro, donde permanece internado, fuera de peligro. Pasó a block quirúrgico.

Según supo Subrayado, la escena del ataque fue en Rusia esquina Patagonia. El menor recibió un disparo en la cadera y los autores fueron dos hombres que pasaron en una moto y le dispararon, según se observa en cámaras de videovigilancia a las que accedió la Policía.

Los investigadores policiales acudieron a la escena pero advirtieron que no quedaron casquillos de bala.

Los responsables del ataque a tiros están siendo buscados por la Policía que, según observó en las cámaras, fugaron por la calle Patagonia. A su vez, se analizan cámaras de videovigilancia de otras zonas para establecer el recorrido que hicieron.

En el hospital del Cerro habían, a primera hora de la tarde, varios familiares del adolescente, para conocer el estado de salud.

