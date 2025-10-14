RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Apareció en Salto el auto de Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra y crimen del remisero

Según la investigación de la Policía de Entre Ríos en conjunto con información de la Policía, Laurta planificó su fuga por Salto, pero al final no la concretó.

auto-laurta-salto-
canoa-laurta-salto

Pablo Laurta, el uruguayo acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y del homicidio del remisero Martín Palacio, en Argentina, pasó 10 días en Salto, antes de cruzar por el río Uruguay.

El homicida entrenó en kayak en el río Uruguay en la zona de Corralitos, para salir sin ser detectado, dejó su auto en un bosque cercano y cruzó por agua hacia la zona de Puerto Yeruá (Concordia) para evitar los controles fronterizos.

Seguí leyendo

Al auto lo encontraron a metros de la playa de Corralitos, oculto sobre una zona boscosa.

Allí había alquilado una casa cerca del río, donde estuvo por 10 días para entrenar su cruce hacia Concordia.

La imagen fue cedida por el periodista Gustavo Descalzi de América TV, que trabajó en Salto con el periodista Juan Vicente Román.

Ya en territorio argentino, se encontraron con el remisero Palacios en la Terminal de Concordia, a quien asesinó y descuartizó minutos después.

Laurta usó el vehículo para llegar a Córdoba y luego mató a su expareja y a la madre de ella, llevándose consigo a su hijo Pedro, de 6 años, ya que cumplió años este martes 14 de octubre.

Fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, hacia donde se desvió junto a su hijo, para volver a Uruguay. El asesino fue imputado y está bajo la investigación de la justicia argentina.

