Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron tras chocar su moto contra un auto en Las Piedras

Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron el viernes de noche en Las Piedras , Canelones, tras chocar la moto en la que circulaban contra un auto . Ocurrió en la esquina de Omar Paitta y Artigas, cerca de la hora 21.

El joven de 20 años conducía la moto y llevaba como acompañante al adolescente de 13.

Según el informe primario de la Policía al que accedió Subrayado, el conductor no tenía licencia de conducir y circulaba sin casco. El adolescente tampoco tenía casco, dice el informe primario de la Jefatura de Policía de Canelones.

La conductora del auto dijo a la Policía que circulaba por la calle Paitta y al llegar a la intersección con Artigas es impactada en el costado derecho por la moto.

El informe policial indica que de acuerdo al registro de una cámara de seguridad del lugar, la moto no respetó el cartel de Pare que hay en la esquina.

Tanto el joven como el adolescente fueron trasladados a un centro de salud aún con signos vitales, pero allí fallecieron mientras eran atendidos por personal médico.