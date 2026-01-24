RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE FATAL EN CANELONES

Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron tras chocar su moto contra un auto en Las Piedras

El accidente fatal ocurrió en la noche del viernes en Las Piedras. El joven de 20 conducía la moto y llevaba al adolescente. Ambos sin casco. No respetan cartel de Pare y chocan al auto, según cámara de seguridad.

Las-Piedras-accidente-fatal

Un adolescente de 13 años y un joven de 20 murieron el viernes de noche en Las Piedras, Canelones, tras chocar la moto en la que circulaban contra un auto. Ocurrió en la esquina de Omar Paitta y Artigas, cerca de la hora 21.

El joven de 20 años conducía la moto y llevaba como acompañante al adolescente de 13.

Según el informe primario de la Policía al que accedió Subrayado, el conductor no tenía licencia de conducir y circulaba sin casco. El adolescente tampoco tenía casco, dice el informe primario de la Jefatura de Policía de Canelones.

inau inicio investigacion de urgencia por caso de adolescente que fugo de un hogar y fallecio ahogado
Seguí leyendo

INAU inició investigación de urgencia por caso de adolescente que fugó de un hogar y falleció ahogado

La conductora del auto dijo a la Policía que circulaba por la calle Paitta y al llegar a la intersección con Artigas es impactada en el costado derecho por la moto.

El informe policial indica que de acuerdo al registro de una cámara de seguridad del lugar, la moto no respetó el cartel de Pare que hay en la esquina.

Tanto el joven como el adolescente fueron trasladados a un centro de salud aún con signos vitales, pero allí fallecieron mientras eran atendidos por personal médico.

Temas de la nota

Lo más visto

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad

Te puede interesar

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad video
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad
Ministro Carlos Negro visitó el viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado video
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Ministro Carlos Negro visitó el viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
Testigo del siniestro de Negro: León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina, dijo video
VECINOS RECLAMAN CARTEL DE PARE

Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

Dejá tu comentario