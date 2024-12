Un abuelo se hizo cargo de su nieta de 22 meses y necesita un trabajo para ayudar en la crianza

Óscar Carvalho es padre de tres hijos mayores que ya no viven con él, pero circunstancias familiares, de las que le duele hablar, derivaron en que se haya tenido que hacer cargo de su nieta al poco tiempo de haber nacido.

“Creo que Dios me tocó y me hizo entender que yo tenía que tenerla. Después que yo la traje, yo me enamoré de la niña”, dijo emocionado. A Óscar le tocó volver a cambiar pañales y todo lo que implica la crianza de una niña.